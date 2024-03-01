«Вашингтон» - «Торонто»: пять очков Мэттьюса и 845-я шайба Овечкина

Сегодня, 07:53





В столице США состоялся очередной матч «регулярки» НХЛ, в котором местная команда встречалась с «Торонто». Встреча закончилась со счетом 7:3 в пользу гостей.



Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил второй дубль подряд и еще на две шайбы приблизился к вечному рекорду Гретцки.



Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил две шайбы, сделал три ассиста и второй раз в сезоне набрал пять очков. Впервые 26-летний хоккеист показал такую результативность в поединке с «Анахаймом» 18 февраля.



«Вашингтон» после этого матча не смог сместить «Детройт» с восьмого места на Востоке. Следующий поединок подопечные Спенсера Карбери проведут 23 марта против «Каролины», в составе которой выступают бывшие партнеры Овечкина Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.



Ранее сообщалось, что Никита Кучеров набрал 118 очков и обошел Натана Маккиннона в гонке бомбардиров нынешнего сезона.



Фото: USA TODAY