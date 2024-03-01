Россия сыграет товарищеский матч с Сербией

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Сборная России по футболу 21 марта сыграет на поле московского стадиона «Динамо» с Сербией. Встреча начнется в 20:00 мск и будет показана на федеральном канале «Матч ТВ».



В последний раз команды встречались осенью 2020 года в рамках Лиги наций УЕФА. Первую игру в Москве российские футболисты одержали победу со счетом 3:1, а в ответном поединке сербы забили четыре мяча в ворота Маринато Гильерме. Еще один пропустил вышедший во втором тайме Сослан Джанаев.



Состав сборной России на матчи против Сербии и Парагвая



Подопечные Драгана Стойковича приедут в нашу страну в рамках подготовки к Евро-2024, где они будут выступать в группе с Англией, Данией и Словенией. 25 марта Сербия сыграет в гостях с командой Кипра.



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