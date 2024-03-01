Спортивное обозрение

В СССР на стадионах курили до 1976 года

Сегодня, 09:44


Курение на стадионах в СССР

То, что курение и спорт несовместимы, объяснять никому не надо. Тем не менее на всех стадионах и всех Дворцах спорта в СССР курили.

Конечно, в закрытых помещениях делали это лишь в фойе, но к концу матча дым витал и над площадкой. Продолжалось это до 1976 года.

Директор Центральной арены в Лужниках издал приказ - во Дворце спорта не курить. Всем, без исключения. Борьба с курильщиками длилась целый год и закончилась полной победой сотрудников спортсооружения.

Более того, инициативу Центрального стадиона поддержали все спортивные объекты страны. И не только у нас, но и за рубежом. Во многих странах за это стали брать штраф.

Сейчас в России за курение в неположенном месте нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты УЕФА еще в 80-х рекомендовали проводить футбольные чемпионаты по системе «весна-осень».
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    Источник: HR Новости







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