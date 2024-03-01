Спортивное обозрение

Стало известно, сколько зарабатывают Головин и Кузяев во Франции

Сегодня, 12:28


Александр Головин

Французская ежедневная спортивная газета L'Equipe опубликовала ежегодный рейтинг зарплат футболистов Лиги 1.

Возглавляет его главная звезда французского чемпионата Мбаппе. Игрок зарабатывает 6 млн евро в месяц. Идущий вторым одноклубник Килиана Усман Дембеле получает почти в шесть раз меньше - 1,12 млн.

В первой десятке списка самых богатых представлены только игроки «ПСЖ».

Александр Головин получает 300 тысяч в месяц и не первый по заработкам в клубе. Такой же доход у швейцарца Дениса Закария, а ведущий футболист «Монако» Виссам Бен-Йеддер зарабатывает 650 000 евро (11-й в рейтинге).

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев занимает второе место в своей команде. 31-летний российский полузащитник имеет доход в 80 тысяч, а форвард Мохамед Байо - 105 тыс.

Фото: ФК Монако
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    Источник: L'Equipe







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