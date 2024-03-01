Мбаппе не перейдет в «Реал» и останется в «ПСЖ»

Сегодня, 16:42





Информационная шумиха с переходом Килиана Мбаппе в «Реал» направлена лишь на то, чтобы выбить из парижан больше денег по новому контракту.



Никуда француз не перейдет и, судя по всему, не собирался переходить этим летом.



Сегодня французская L'Equipe опубликовала зарплаты игроков Лиги 1 и ведущих европейских чемпионатов. Мбаппе зарабатывает по действующему соглашению 6 миллионов долларов в месяц.



В королевском клубе больше всех получают Давид Алаба (1,88 млн евро), Винисиус и Джуд Беллингем (по 1,67). Если клуб просто повторит контракт Килиана в «ПСЖ», то это вызовет ожидаемые распри в коллективе.



Проблему с разницей зарплат нынешняя ситуация точно не исправит. Деньги везде умеют считать, а у «Реала» нефтяных доходов не наблюдается.



Ситуация может поменяться только с запуском Суперлиги, старт которой назначен осенью 2025 года.