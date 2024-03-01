Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» выиграть у «Бостона»

Сегодня, 07:11





В матче «регулярки» НХЛ, который прошел в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», «Рейнджерс» одержал победу над «Брюинз» со счетом 5:2.



Российский форвард гостей Артемий Панарин оформил седьмой хет-трик за карьеру. Хоккеист нанес шесть бросков, трижды поразил ворота Джереми Свеймана и завершил встречу с лучшим в команде показателем полезности (плюс 3).



Панарин впервые за время выступления в Национальной хоккейной лиге достиг отметки в 40 заброшенных шайб. На счету нападающего на данный момент 41 гол и 56 ассистов.



«Бостон» и «Рейнджерс» продолжают лидировать в общей таблицу НХЛ и вплотную приблизились к отметке в 100 набранный очков в регулярном чемпионате.



Фото: Boston Globe