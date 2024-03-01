Спортивное обозрение

«Тампа» выиграла у «Сан-Хосе», у Кучерова четыре передачи

Сегодня, 08:28


Никита Кучеров

«Тампа» одержала победу над главным аутсайдером этого сезона. Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Форвард «Молний» Никита Кучеров записал на свой счет четыре результативные передачи и увеличил отрыв от Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров текущего сезона.

30-летний нападающий набрал 15 очков в последних четырех играх, делая в среднем по три ассиста в каждом поединке.

«Тампа» набрала 82 очка и продолжает борьбу за попадание в плей-офф, «Акулы» с 18 февраля выиграли только один раз в 16-ти проведенных матчах.

Фото: AP
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    Источник: HR Новости







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