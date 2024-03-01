Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени

Сегодня, 09:34





Чемпионат России по биатлону состоится в 2024 году в Тюмени. Сильнейшие российские и белорусские биатлонисты разыграют награды в 12-ти дисциплинах.



Рейтинг СБР нынешнего сезона возглавляет Эдуард Латыпов, выигравший Кубок страны и две золотые медали Спартакиады. Лучший из белорусских спортсменов, Антон Смольский, замыкает десятку лучших. У женщин на верхней строчке находится Наталия Шевченко, одержавшая в этом сезоне 10 побед.



Год назад в мартовской части ЧР в Ханты-Мансийске Латыпов стал первым в масс-старте и гонке преследования, а в спринте победу одержал Никита Поршнев. Наталия Шевченко также взяла два золота, но провалила масс-старт.









Заглавное фото: Матч ТВ