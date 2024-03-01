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Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени

Сегодня, 09:34


Расписание чемпионата России по биатлону 2024 в Тюмени

Чемпионат России по биатлону состоится в 2024 году в Тюмени. Сильнейшие российские и белорусские биатлонисты разыграют награды в 12-ти дисциплинах.

Рейтинг СБР нынешнего сезона возглавляет Эдуард Латыпов, выигравший Кубок страны и две золотые медали Спартакиады. Лучший из белорусских спортсменов, Антон Смольский, замыкает десятку лучших. У женщин на верхней строчке находится Наталия Шевченко, одержавшая в этом сезоне 10 побед.

Год назад в мартовской части ЧР в Ханты-Мансийске Латыпов стал первым в масс-старте и гонке преследования, а в спринте победу одержал Никита Поршнев. Наталия Шевченко также взяла два золота, но провалила масс-старт.


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Заглавное фото: Матч ТВ
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    Источник: HR Новости







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