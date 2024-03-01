Спортивное обозрение

«Трактор» выиграл у «Динамо» и стал первым полуфиналистом плей-офф

Вчера, 19:24


Трактор вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал четвертую подряд победу над московскими динамовцами и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ.

Решающий поединок прошел в Челябинске и завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки. На следующей стадии соперником команды станет сильнейший в паре, где играют «Авангард» и «Локомотив».

До нынешнего сезона «Трактор» четыре раза выходил в финал Восточной конференции и один раз одержал в нем победу. В 2013 году клуб оказался сильнее «Ак Барса» на этой стадии Кубка Гагарина.

Фото: ХК Трактор
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    Источник: HR Новости







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