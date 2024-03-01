«Трактор» выиграл у «Динамо» и стал первым полуфиналистом плей-офф

Вчера, 19:24





Челябинский «Трактор» одержал четвертую подряд победу над московскими динамовцами и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ.



Решающий поединок прошел в Челябинске и завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки. На следующей стадии соперником команды станет сильнейший в паре, где играют «Авангард» и «Локомотив».



До нынешнего сезона «Трактор» четыре раза выходил в финал Восточной конференции и один раз одержал в нем победу. В 2013 году клуб оказался сильнее «Ак Барса» на этой стадии Кубка Гагарина.



Фото: ХК Трактор