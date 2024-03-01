«Локомотив» повел 3-1 в серии с «Авангардом»

Вчера, 23:13





Ярославский «Локомотив» в четвертом матче четвертьфинальной серии выиграл у «Авангарда» со счетом 3:1. Следующий поединок состоится в Омске 24 марта.



Железнодорожники находятся в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Победителя этой пары в следующем раунде ожидает челябинский «Трактор», который сегодня выбил из плей-офф московское «Динамо».



В последний раз «Локомотив» выходил в 1/2 финала в 2017 году. Тогда команда, которой руководил нынешний наставник московских динамовцев Алексей Кудашов, уступила СКА со счетом 0-4 в серии.



Фото: ХК Локомотив