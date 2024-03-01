Спортивное обозрение

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Сегодня, 07:02


Болельщики Вашингтона тепло встретили Евгения Кузнецова

В столице США завершился очередной матч «регулярки» НХЛ, в котором «Вашингтон» встречался с «Каролиной». Поединок завершился со счетом 7:6 в пользу хозяев, победный бросок в серии послематчевых буллитов на счету Дилана Строума.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в большинстве в середине второй двадцатиминутки и ассистировал защитнику Джону Карлсону. Форвард забил 24-ю шайбу в чемпионате и еще на один шаг сократил отставание от Уэйна Гретцки в гонке снайперов.

Болельщики на «Кэпитал Уан-Арене» тепло встретили бывшего игрока команды Евгения Кузнецова. Хоккеист провел на льду почти 17 минут, но результативными действиями не отметился. На счету Ивана Мирошниченко две результативные передачи, у Андрея Свечникова в активе один такой пас.

«Столичные» набрали 77 очков и продолжают борьбу за попадание в плей-офф. от идущего восьмым на Востоке «Детройта» подопечные Спенсера Карбери отстают на одно очко.

Фото: The Washington Times
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    Источник: HR Новости







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