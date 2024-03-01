Жулин назвал смешной победу 40-летней фигуристки на ЧМ

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Российский тренер Александр Жулин подверг критике уровень мирового первенства по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Монреале. Специалист назвал смешной победу спортсменки из Канады Деанны Стеллато-Дудек, которой в июне исполнится 41 год.



«Там уже сорокалетние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели. Безусловно, уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят. Это очевидно всем», – цитирует Жулина Sport24.



Деанна выступала на турнире с Максимом Дешамом, который моложе ее на восемь лет. В танцах на льду третью строчку после короткой программы заняли 32-летние канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.



Еще один танцор из «кленовой» страны, 35-летний Николай Сёренсен, накануне показал 10-е место в ритмическом танце и обвиняется в сексуальном насилии, которое он совершил в 2012 году.



Фото: The Canadian Press