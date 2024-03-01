Кейн не сыграет за Англию в товарищеском матче с Бразилией

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Сборная Англии проведет на «Уэмбли» товарищеский поединок с командой Бразилии. Встреча состоится 23 марта и начнется в 22:00 мск.



Подопечные Гарета Саутгейта квалифицировались в финальную часть Евро-2024 и проведут в марте две игры в рамках подготовки к турниру. 26 числа англичане будут принимать бельгийских футболистов.



Бразильцы играют в отборе к ЧМ-2026 и занимают непривычное для себя шестое место в турнирной таблице. Летом пентакампеоны примут участие в очередном чемпионате Южной Америки.



Местные СМИ сообщают, что из-за травм в матче точно не примут участие Гарри Кейн, Коул Палмер и Джордан Хендерсон.



Последняя встреча между сборными состоялась в ноябре 2017 года в Лондоне и завершилась нулевой ничьей.



Фото: Getty Images