Спортивное обозрение

СКА размочил счет в серии с «Автомобилистом»

Сегодня, 16:54


Автомобилист - СКА

Питерцы выиграли четвертый поединок четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» со счетом 5:2. Нападающий СКА Марат Хайруллин в конце матча дважды поразил пустые ворота соперника.

Ожидаемый многими болельщиками триумф уральцев откладывается как минимум на одну игру. Следующий поединок состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.

«Автомобилист» единственный раз играл во втором раунде Кубка Гагарина. В 2019-м подопечные Андрея Мартемьянова уверенно прошли на первом этапе челябинский «Трактор» (4-0) и проиграли в финале конференции уфимскому клубу 1-4 в серии.

Фото: ХК Автомобилист
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • «Локомотив» повел 3-1 в серии с «Авангардом»
  • «Авангард» сократил счет в серии с «Локомотивом»
  • «Динамо» в шаге от вылета из Кубка Гагарина (0-3 с «Трактором»)
  • СКА проиграл второй домашний матч «Автомобилисту»
  • Плей-офф КХЛ смотреть сегодня на ТВ в прямом эфире
  • СКА сыграет с «Автомобилистом» в 1/4 финала Кубка Гагарина
  • Накормите хоккеистов мясом! У «Торпедо» нет шансов против СКА
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 марта 2024
    СКА размочил счет в серии с «Автомобилистом»
    Кейн не сыграет за Англию в товарищеском матче с Бразилией
    Плей-офф КХЛ смотреть сегодня на ТВ в прямом эфире
    Расписание чемпионата России по лыжным гонкам (новое)
    Матч Россия - Парагвай отменен из-за теракта в Крокусе
    Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени (новое)
    Жулин назвал смешной победу 40-летней фигуристки на ЧМ
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня
    Голы Овечкина в НХЛ, сколько осталось до рекорда Гретцки


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru