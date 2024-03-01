СКА размочил счет в серии с «Автомобилистом»

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Питерцы выиграли четвертый поединок четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» со счетом 5:2. Нападающий СКА Марат Хайруллин в конце матча дважды поразил пустые ворота соперника.



Ожидаемый многими болельщиками триумф уральцев откладывается как минимум на одну игру. Следующий поединок состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.



«Автомобилист» единственный раз играл во втором раунде Кубка Гагарина. В 2019-м подопечные Андрея Мартемьянова уверенно прошли на первом этапе челябинский «Трактор» (4-0) и проиграли в финале конференции уфимскому клубу 1-4 в серии.



Фото: ХК Автомобилист