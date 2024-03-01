Спортивное обозрение

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеской встрече

Вчера, 23:31


Флари России на матче Црвена Звезда - Зенит

Питерский «Зенит» и «Црвена Звезда» провели ставший уже традиционным товарищеский поединок, который прошел на этот раз в непростое время. Состоялся матч на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» и за день до 25-й годовщины начала бомбардировок НАТО.

Результат игры остался в этот день на втором плане, единственный мяч на 82-й минуте забил 21-летний полузащитник Никола Кнежевич.

Перед встречей известная в Сербии певица Даница Црногорчевич спела «Катюшу», а более 40 тысяч зрителей отдали дань памяти жертвам трагедии в Москве и скандировали кричалки о братстве русских и сербов. На протяжении всей игры сербские болельщики размахивали российскими флагами.

Фото: novosti.rs
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Матч Россия - Парагвай отменен из-за теракта в Крокусе
  • Показать Крокус Сити Холл на карте Москвы
  • Плей-офф КХЛ смотреть сегодня на ТВ в прямом эфире
  • Определились пары полуфинала Пути РПЛ Кубка России
  • «Зенит» поборется с «Динамо» за полуфинал Кубка России
  • Клопп против Гвардиолы. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити»
  • Болельщика «Манчестер Юнайтед» избили перед матчем с «Сити»
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеской встрече
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 марта 2024
    СКА размочил счет в серии с «Автомобилистом»
    Кейн не сыграет за Англию в товарищеском матче с Бразилией
    Плей-офф КХЛ смотреть сегодня на ТВ в прямом эфире
    Расписание чемпионата России по лыжным гонкам (новое)
    Матч Россия - Парагвай отменен из-за теракта в Крокусе
    Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени (новое)
    Жулин назвал смешной победу 40-летней фигуристки на ЧМ
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru