«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеской встрече

Вчера, 23:31





Питерский «Зенит» и «Црвена Звезда» провели ставший уже традиционным товарищеский поединок, который прошел на этот раз в непростое время. Состоялся матч на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» и за день до 25-й годовщины начала бомбардировок НАТО.



Результат игры остался в этот день на втором плане, единственный мяч на 82-й минуте забил 21-летний полузащитник Никола Кнежевич.



Перед встречей известная в Сербии певица Даница Црногорчевич спела «Катюшу», а более 40 тысяч зрителей отдали дань памяти жертвам трагедии в Москве и скандировали кричалки о братстве русских и сербов. На протяжении всей игры сербские болельщики размахивали российскими флагами.



Фото: novosti.rs