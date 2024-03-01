Панарин унизил Бобровского: забил две шайбы и победный буллит

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В очередном матче «регулярки» НХЛ, который состоялся в ночь на 24 марта, «Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» обыграл «Флориду» со счетом 4:3.



Форвард хозяев Артемий Панарин забросил две шайбы в ворота Сергея Бобровского в основное время игры и реализовал победный буллит. Хлебушек набрал 99 очков и может впервые за заокеанской карьере набрать 100 очков за сезон. Ближайшая игра пройдет 27 марта, парни с Бродвея будут принимать «Филадельфию».



Нападающий гостей Владимир Тарасенко сделал два броска по воротам Игоря Шестеркина и завершил встречу с показателем полезности «минус 1».



Фото: USA TODAY