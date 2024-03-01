Игрок сборной Австрии забил гол Словакии на 7-й секунде

Сегодня, 11:34





Игрок сборной Австрии забил в гостях команде Словакии на первой минуте товарищеской встречи. Полузащитник Кристоф Баумгартнер поразил ворота Мартина Дубравки на седьмой секунде. На 82-й минуте Андреас Вайман удвоил преимущество.



Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории австрийской команды и повторил мировой рекорд немца Лукаша Подольски, который установил его 11 лет назад в поединке с Эквадором.



Сборные Австрии и Словакии проводят контрольные игры в рамках подготовки к Евро-2024. Во вторник подопечные Ральфа Рангника сыграют дома с Турцией, а словаки отправятся в гости к норвежцам с Эрлингом Холандом в составе.



Фото: sme.sk