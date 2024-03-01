Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Вчера, 23:42





В американской столице завершился матч «регулярки» НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал «Виннипег». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды.



Все три шайбы были заброшены в третьем периоде, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин дважды за этот период поразил ворота Коннора Хеллебайка и еще на два шага приблизился к рекорду Гретцки. Теперь, чтобы догнать канадца, хоккеисту осталось забить 46 шайб.



Официальный сайт НХЛ проигнорировал Овечкина и поместил в тройку звезд Ти Джея Оши, который провел 1000-й матч, голкипера Чарли Линдгрена и автора первой шайбы защитника Джона Карлсона.



«Вашингтон» набрал очередные два очка и переместился на восьмую строчку в конференции, опередив на один балл «Ред Уингз».



Фото: AP