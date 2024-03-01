Спортивное обозрение

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Вчера, 23:42


Александр Овечкин

В американской столице завершился матч «регулярки» НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал «Виннипег». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды.

Все три шайбы были заброшены в третьем периоде, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин дважды за этот период поразил ворота Коннора Хеллебайка и еще на два шага приблизился к рекорду Гретцки. Теперь, чтобы догнать канадца, хоккеисту осталось забить 46 шайб.

Официальный сайт НХЛ проигнорировал Овечкина и поместил в тройку звезд Ти Джея Оши, который провел 1000-й матч, голкипера Чарли Линдгрена и автора первой шайбы защитника Джона Карлсона.

«Вашингтон» набрал очередные два очка и переместился на восьмую строчку в конференции, опередив на один балл «Ред Уингз».

Фото: AP
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    Источник: HR Новости







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