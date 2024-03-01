Спортивное обозрение

Овечкин: «Я не хочу заканчивать сезон через две недели»

Сегодня, 12:29


Александр Овечкин

Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин выразил уверенность, что команда успешно проведет оставшиеся матчи и попадет в число участников Кубка Стэнли.

«Все в команде чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьёмся весь сезон. Я не хочу завершать сезон через две недели, хочу играть в плей-офф», — рассказал Овечкин в интервью официальному сайту клуба.

«Вашингтон» пока занимает восьмую строчку в своей конференции, но за попадание в плей-офф идет напряженная борьба с участием как минимум пяти коллективов из середины таблицы розыгрыша.

Накануне столичные хоккеисты играли дома с «Джетс» и забили три безответные шайбы. 27 марта подопечные Спенсера Карбери будут принимать на своем льду одного из конкурентов за место в Кубке Стэнли — «Детройт».

Фото: AP
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    Источник: ХК Вашингтон Кэпиталз







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