«Автомобилист» обыграл СКА и вышел в полуфинал плей-офф

В Санкт-Петербурге 25 марта состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф КХЛ, в котором приняли участие СКА и «Автомобилист». Гости одержали победу со счетом 5:4 и вышли в следующий раунд.
В составе хозяев две шайбы забросил Арсений Грицюк, у гостей дублем отметился Алексей Макеев.
В 1/2 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» будет играть с победителем противостояния между «Магниткой» и московскими спартаковцами.
Уральцы 10 раз в истории КХЛ выходил в плей-офф, два раза выступал во втором раунде и впервые будет играть в 1/2 финала.
Фото: ХК СКА