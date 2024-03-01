«Автомобилист» обыграл СКА и вышел в полуфинал плей-офф

Вчера, 22:12





В Санкт-Петербурге 25 марта состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф КХЛ, в котором приняли участие СКА и «Автомобилист». Гости одержали победу со счетом 5:4 и вышли в следующий раунд.



В составе хозяев две шайбы забросил Арсений Грицюк, у гостей дублем отметился Алексей Макеев.



В 1/2 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» будет играть с победителем противостояния между «Магниткой» и московскими спартаковцами.



Уральцы 10 раз в истории КХЛ выходил в плей-офф, два раза выступал во втором раунде и впервые будет играть в 1/2 финала.



Фото: ХК СКА