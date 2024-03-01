Спортивное обозрение

«Автомобилист» обыграл СКА и вышел в полуфинал плей-офф

Вчера, 22:12


Автомобилист - СКА

В Санкт-Петербурге 25 марта состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф КХЛ, в котором приняли участие СКА и «Автомобилист». Гости одержали победу со счетом 5:4 и вышли в следующий раунд.

В составе хозяев две шайбы забросил Арсений Грицюк, у гостей дублем отметился Алексей Макеев.

В 1/2 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» будет играть с победителем противостояния между «Магниткой» и московскими спартаковцами.

Уральцы 10 раз в истории КХЛ выходил в плей-офф, два раза выступал во втором раунде и впервые будет играть в 1/2 финала.

Фото: ХК СКА
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    Источник: HR Новости







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