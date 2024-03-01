Спортивное обозрение

Александрова обыграла Свёнтек в 1/8 финала Miami Masters

Сегодня, 08:34


Александрова обыграла Свёнтек на турнире в Майами

На теннисном турнире WTA-1000, который проходит в эти дни в Майами, наступила пора решающих поединков. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла в 1/8 финала первую ракетку мира Игу Свёнтек в двух сетах.

Россиянка одержала свою вторую викторию над Свёнтек после победы в Мельбурне в 2021 году.

В четвертьфинале Miami Masters Екатерина сыграет с Джессикой Пегулой, которая занимает пятое место в мировой табели о рангах. Спортсменки встречались между собой в 2021-м в Риме, тогда в 3-м круге победу одержала американка.

Год назад Александрова также дошла в Майами до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице чешке Петре Квитовой. Польская теннисистка дошла до второго круга и снялась с турнира из-за травмы.

Фото: AFP
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    Источник: HR Новости







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