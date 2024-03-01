Спортивное обозрение

СКА выступил с критикой судейства в плей-офф КХЛ

Сегодня, 14:54


Александр Медведев, СКА

Не успела завершится серия питерских армейцев с «Автомобилистом», как последовала официальная реакция руководства СКА на необъективное, по их мнению, судейство.

Председатель совета директоров Александр Медведев раскритиковал судейство в Кубке Гагарина.

«Я не считал возможным и целесообразным комментировать судейство или сваливать на арбитров причины поражений. Но вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с «Автомобилистом» переполнили чашу терпения. В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит.

На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе», — говорится в заявлении.

Питерцы выиграли в первом раунде плей-офф у «Торпедо» и в четвертьфинале проиграли команде из Екатеринбурга. До этого три года подряд СКА играл с ЦСКА в финале конференции.

Фото: ФК Зенит
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    Источник: ХК СКА







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