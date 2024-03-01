Спортивное обозрение

Суперматч: Испания сыграет с Бразилией на «Сантьяго Бернабеу»

Сегодня, 15:45


Сборная Бразилии

Сборная Бразилии в рамках своего турне по Европе проведет 26 марта товарищеский матч против Испании. Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:30 мск.

Испанцы готовятся к финальной части Евро-2024. И всей страной зарабатывают на возможный трансфер Килиана Мбаппе в «Реал». Четыре дня назад подопечные Луиса де ла Фуэнте на нейтральном поле в Лондоне уступили с минимальным счетом Колумбии.

Кудесники мяча неважно выступают в отборе к чемпионату мира 2026 года и занимают непривычное для себя шестое место. Несколько дней назад бразильцы встречались с Англией и благодаря мячу 17-летнего Эндрика одержали победу.

Последняя встреча между командами состоялась в 2013-м в рамках Кубка Конфедераций. Финальный поединок на легендарной «Маракане» завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Фото: Reuters
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    Источник: HR Новости







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