Расписание трансляций 23-го тура РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ

Сегодня, 09:24

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 23-го тура РПЛ.

В субботу запланирована трансляция матча между «Ростовом» и «Сочи». В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру между «Зенитом» и «Балтикой», а также встречу «Динамо» - «Спартак».

Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание трансляций РПЛ 2023/2024

23-й тур

6 апреля, суббота

14:00 Урал – Крылья Советов

16:30 Пари НН – Краснодар

20:00 Ростов – Сочи

7 апреля, воскресенье

14:00 ЦСКА – Факел

16:30 Ахмат – Локомотив

16:30 Зенит – Балтика

19:30 Динамо – Спартак

8 апреля, понедельник

17:00 Оренбург – Рубин

Время начала матчей - московское.

Фото: РПЛ