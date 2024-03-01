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Расписание трансляций 23-го тура РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ

Сегодня, 09:24


Расписание трансляций матчей РПЛ

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 23-го тура РПЛ.

В субботу запланирована трансляция матча между «Ростовом» и «Сочи». В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру между «Зенитом» и «Балтикой», а также встречу «Динамо» - «Спартак».

Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание трансляций РПЛ 2023/2024

23-й тур

6 апреля, суббота

14:00 Урал – Крылья Советов
16:30 Пари НН – Краснодар
20:00 Ростов – Сочи

7 апреля, воскресенье

14:00 ЦСКА – Факел
16:30 Ахмат – Локомотив
16:30 Зенит – Балтика
19:30 Динамо – Спартак

8 апреля, понедельник

17:00 Оренбург – Рубин

Время начала матчей - московское.

Фото: РПЛ
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    Источник: HR Новости







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