Расписание трансляций 23-го тура РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 23-го тура РПЛ.
В субботу запланирована трансляция матча между «Ростовом» и «Сочи». В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру между «Зенитом» и «Балтикой», а также встречу «Динамо» - «Спартак».
Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».
Расписание трансляций РПЛ 2023/2024
23-й тур
6 апреля, суббота
14:00 Урал – Крылья Советов
16:30 Пари НН – Краснодар
20:00 Ростов – Сочи
7 апреля, воскресенье
14:00 ЦСКА – Факел
16:30 Ахмат – Локомотив
16:30 Зенит – Балтика
19:30 Динамо – Спартак
8 апреля, понедельник
17:00 Оренбург – Рубин
Время начала матчей - московское.
Фото: РПЛ