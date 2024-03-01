Расписание трансляций матчей РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 22-го тура РПЛ.
В субботу запланирована трансляция матча между «Балтикой» и «Пари НН». В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру между «Рубином» и «Ахматом», а также встречу «Локомотив» - «Краснодар».
Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».
Расписание трансляций РПЛ 2023/2024
22-й тур
29 марта, пятница
19:30 Динамо – Ростов
30 марта, суббота
14:00 Крылья Советов – Зенит
16:30 Сочи – ЦСКА
17:30 Балтика – Пари НН
19:00 Спартак – Урал
31 марта, воскресенье
14:00 Факел – Оренбург
16:30 Рубин – Ахмат
19:30 Локомотив – Краснодар
Время начала матчей - московское.
Фото: РПЛ