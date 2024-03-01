Спортивное обозрение

Расписание трансляций матчей РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ

Сегодня, 18:06


Расписание трансляций матчей РПЛ

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 22-го тура РПЛ.

В субботу запланирована трансляция матча между «Балтикой» и «Пари НН». В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру между «Рубином» и «Ахматом», а также встречу «Локомотив» - «Краснодар».

Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание трансляций РПЛ 2023/2024

22-й тур

29 марта, пятница

19:30 Динамо – Ростов

30 марта, суббота

14:00 Крылья Советов – Зенит
16:30 Сочи – ЦСКА
17:30 Балтика – Пари НН
19:00 Спартак – Урал

31 марта, воскресенье

14:00 Факел – Оренбург
16:30 Рубин – Ахмат
19:30 Локомотив – Краснодар

Время начала матчей - московское.

Фото: РПЛ
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    Источник: HR Новости







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