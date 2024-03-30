Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 марта 2024 года

Сегодня, 19:28

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 марта 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.

Программа передач ТВ на 30.03.2024

Первый канал

05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00, 12:00, 18:00 - Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:15 Поехали!

13:10 Берегись автомобиля. Кино в цвете

15:00 Праздничный концерт ко Дню Росгвардии

17:00 Я люблю мою страну

18:20 Эксклюзив

19:10 Михаил Задорнов: вся жизнь

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:00 Не хороните меня без Ивана

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Аргентина

09:00 Формула еды. Горчица

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 - Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:50 Парад юмора

17:50 Привет, Андрей!

21:00 Муж на полтора часа

00:35 Я тоже его люблю

04:00 Кружева

НТВ

04:45 Все просто

06:25 Жди меня

07:25 Смотр

08:00, 16:00 - Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Владимир Политов

23:20 Квартирник НТВ у Маргулиса

00:25 Захар Прилепин. Уроки русского

01:05 Дачный ответ

01:55 Дознаватель

04:50 Дальнобойщик

ТНТ

04:00 День выборов-2

05:40 Импровизация

07:00 Однажды в России

08:30 Хочу перемен

09:00 Новая фабрика звезд

09:30 Салон

10:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших

16:30 Новая Битва экстрасенсов

21:30 Невеста. Экстра любовь

23:00 Женский стендап

00:00 Лига Городов

01:35 Пираньи 3DD

02:45 Я тебе не верю

03:30 Импровизация

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 - Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

17:00 Документальный спецпроект. Теракт в Крокусе: кому выгодно?

18:00 Засекреченные списки. Злой клоун: 5 провокаций Зеленского

19:00 Добровэфире

20:00 Доктор Стрэндж

22:10 Сквозь снег

00:40 Взаперти

02:20 Самые шокирующие гипотезы

СТС

04:45 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Шоу Уральские пельмени

08:00 ПроСТО кухня

10:00 Безумные изобретения

10:30 Прятки

11:50 ОКнутые люди

12:55 Шоу Уральские пельмени

13:50 Пришельцы в доме

15:35 Маугли дикой планеты

17:25 Айнбо. Сердце Амазонии

19:05 Лука

21:00 Kingsman. Начало

23:35 Зов волка

01:55 Кухня в Париже

03:35 Молодёжка

04:20 6 кадров

04:45 Мультфильмы