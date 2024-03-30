Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 марта 2024 года

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 марта 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.
Программа передач ТВ на 30.03.2024
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00, 12:00, 18:00 - Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:15 Поехали!
13:10 Берегись автомобиля. Кино в цвете
15:00 Праздничный концерт ко Дню Росгвардии
17:00 Я люблю мою страну
18:20 Эксклюзив
19:10 Михаил Задорнов: вся жизнь
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:00 Не хороните меня без Ивана
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Аргентина
09:00 Формула еды. Горчица
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 - Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:50 Парад юмора
17:50 Привет, Андрей!
21:00 Муж на полтора часа
00:35 Я тоже его люблю
04:00 Кружева
НТВ
04:45 Все просто
06:25 Жди меня
07:25 Смотр
08:00, 16:00 - Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда
12:00 Квартирный вопрос
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Владимир Политов
23:20 Квартирник НТВ у Маргулиса
00:25 Захар Прилепин. Уроки русского
01:05 Дачный ответ
01:55 Дознаватель
04:50 Дальнобойщик
ТНТ
04:00 День выборов-2
05:40 Импровизация
07:00 Однажды в России
08:30 Хочу перемен
09:00 Новая фабрика звезд
09:30 Салон
10:10 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16:30 Новая Битва экстрасенсов
21:30 Невеста. Экстра любовь
23:00 Женский стендап
00:00 Лига Городов
01:35 Пираньи 3DD
02:45 Я тебе не верю
03:30 Импровизация
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 - Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна
15:00 СОВБЕЗ
17:00 Документальный спецпроект. Теракт в Крокусе: кому выгодно?
18:00 Засекреченные списки. Злой клоун: 5 провокаций Зеленского
19:00 Добровэфире
20:00 Доктор Стрэндж
22:10 Сквозь снег
00:40 Взаперти
02:20 Самые шокирующие гипотезы
СТС
04:45 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Шоу Уральские пельмени
08:00 ПроСТО кухня
10:00 Безумные изобретения
10:30 Прятки
11:50 ОКнутые люди
12:55 Шоу Уральские пельмени
13:50 Пришельцы в доме
15:35 Маугли дикой планеты
17:25 Айнбо. Сердце Амазонии
19:05 Лука
21:00 Kingsman. Начало
23:35 Зов волка
01:55 Кухня в Париже
03:35 Молодёжка
04:20 6 кадров
04:45 Мультфильмы