Спортивное обозрение

«Ростов» учинил третий разгром «Динамо» в своей истории

Вчера, 22:41


Ростов - Динамо

Первая игра 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» принесла неожиданный результат. Оба клуба начали весеннюю часть без поражений, но мало кто предвидел такую результативность со стороны гостей. Подопечные Валерия Карпина обыграли со счетом 4:1 команду, претендующую в этом сезоне на золотые медали. Два мяча записал на свой счет Мохаммад Мохеби.

Ростовские футболисты во второй раз за время выступления в Премьер-Лиге забили бело-голубым четыре гола и в третий раз одержали победу с разницей в три мяча. Правда, до этого крупные виктории были одержаны на домашнем стадионе в Ростове-на-Дону.

После этого матча «Ростов» переместился с 11-го на 7-е место, но ближайшим преследователям еще предстоит сыграть в эти выходные.

Фото: ФК Ростов
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    Источник: HR Новости







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