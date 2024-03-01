Продолжение кошмарной серии. Синнер – Медведев – 5:0

Сегодня, 00:27

Российский теннисист Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале престижного турнира в Майами. Итальянец одержал безоговорочную победу в двух сетах – 6:1, 6:2.

Медведев продолжает неудачную для себя серию против Синнера. Наш спортсмен за последний год пять раз встречался с ним на различных кортах и каждый раз матч завершался не в его пользу. Особенно обидным стал проигрыш в решающем матче Australian Open, когда итальянец совершил невероятный камбэк и лишил Медведева награды.

Накануне мы писал о том, что до начала поединка Медведеву стоило заказать билет в Монте-Карло.

Фото: AP