Стало известно, какая заначка у Дани Алвеса

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Испанские репортеры выяснили финансовое положение известного футболиста Дани Алвеса. Бразилец недавно был осужден по обвинению в сексуальном насилии на 4,5 года. Несколько дней назад игрок вышел на свободу под залог в 1 млн евро.

Ранее поступала информация о предполагаемом банкротстве Алвеса, но информация не подтвердилась. Его состояние на сегодняшний день составляет 55 млн евро, сообщает sport.es.

На следующий день после освобождения футболист устроил с друзьями самбу до утра по поводу дня рождения своего отца.

На фото из соцсетей: Дани Алвес со второй женой Жоаной Санс, которая после скандала подала на развод.