Спортивное обозрение

«Локомотив» в полуфинале, у «Авангарда» не хватило сил

Сегодня, 15:43


Локомотив вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

В Омске прошел седьмой решающий матч серии плей-офф КХЛ, в котором «Авангард» играл с «Локомотивом». Встреча на «Джи-Драйв-Арене» завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Ярославский хоккеисты выиграли серию со счетом 3-2 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Противостояние двух команд вместило в себя много событий – разгром 7:0 во втором матче, увольнение Михаила Кравца и два поражения железнодорожников на своем льду.

«Локомотив» в шестой раз за время существования КХЛ вышел в 1/2 финала плей-офф. Только одни раз, в 2009-м, противостояние на этой стадии завершилось успехом.

В следующем раунде подопечные Игоря Никитина будут играть с «Трактором».

Фото: ХК Авангард
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Плей-офф КХЛ 30 марта на ТВ в прямом эфире
  • «Автомобилист» обыграл СКА и вышел в полуфинал плей-офф
  • «Локомотив» повел 3-1 в серии с «Авангардом»
  • «Трактор» выиграл у «Динамо» и стал первым полуфиналистом плей-офф
  • «Авангард» сократил счет в серии с «Локомотивом»
  • «Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче плей-офф
  • «Локомотив» и «Авангард» проведут шестой матч плей-офф КХЛ
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    «Аталанта» разгромила «Наполи», у Миранчука гол и передача
    «Локомотив» в полуфинале, у «Авангарда» не хватило сил
    Стало известно, какая заначка у Дани Алвеса
    Плей-офф КХЛ 30 марта на ТВ в прямом эфире
    Продолжение кошмарной серии. Синнер – Медведев – 5:0
    «Ростов» учинил третий разгром «Динамо» в своей истории
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 марта 2024 года
    Расписание трансляций матчей РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ
    Российские футболисты в Европе. Расписание матчей на 30-31 марта
    «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» разыграют золото РПЛ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru