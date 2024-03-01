«Локомотив» в полуфинале, у «Авангарда» не хватило сил

Сегодня, 15:43

В Омске прошел седьмой решающий матч серии плей-офф КХЛ, в котором «Авангард» играл с «Локомотивом». Встреча на «Джи-Драйв-Арене» завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Ярославский хоккеисты выиграли серию со счетом 3-2 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Противостояние двух команд вместило в себя много событий – разгром 7:0 во втором матче, увольнение Михаила Кравца и два поражения железнодорожников на своем льду.

«Локомотив» в шестой раз за время существования КХЛ вышел в 1/2 финала плей-офф. Только одни раз, в 2009-м, противостояние на этой стадии завершилось успехом.

В следующем раунде подопечные Игоря Никитина будут играть с «Трактором».

Фото: ХК Авангард