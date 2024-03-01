Спортивное обозрение

«Аталанта» разгромила «Наполи», у Миранчука гол и передача

Сегодня, 16:28


Алексей Миранчук

В Неаполе завершился матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором принимали участие «Наполи» и «Аталанта». Гости выиграли со счетом 3:0 и прервали серию без побед, которая продолжалась с 17 февраля.

Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук поразил ворота на 26-й минуте и отдал результативный пас в конце первого тайма. На этот раз огорчил вратаря хозяев Джанлука Скамакка.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини отправятся в гости к «Кальяри». Команда продолжает занимать шестую строчку в таблице, но благодаря этой победе она оторвалась от неаполитанцев на пять очков.

Фото: La Gazzetta dello Sport
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    Источник: HR Новости







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