«Аталанта» разгромила «Наполи», у Миранчука гол и передача

Сегодня, 16:28

В Неаполе завершился матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором принимали участие «Наполи» и «Аталанта». Гости выиграли со счетом 3:0 и прервали серию без побед, которая продолжалась с 17 февраля.

Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук поразил ворота на 26-й минуте и отдал результативный пас в конце первого тайма. На этот раз огорчил вратаря хозяев Джанлука Скамакка.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини отправятся в гости к «Кальяри». Команда продолжает занимать шестую строчку в таблице, но благодаря этой победе она оторвалась от неаполитанцев на пять очков.

Фото: La Gazzetta dello Sport