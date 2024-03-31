Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 марта 2024 года

Телепрограмма ТВ каналов России на 31 марта 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.
Программа передач ТВ на 31.03.2024
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион
09:40 Непутевые заметки
10:15 Жизнь своих. Алтай
11:05 Повара на колесах
12:15 Неопалимая Купина
15:10 Лучше всех!
17:00 Зеленский и его боевые наркоманы
19:00 Большая история
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:00 Кружева
06:10 Не в парнях счастье
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 - Вести
11:50 Большие перемены
12:50 Мой любимый друг
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:05 Не в парнях счастье
НТВ
04:50 Дальнобойщик
06:30 Центральное телевидение
08:00, 10:00, 16:00 - Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
00:10 Звезды сошлись
01:45 Дознаватель
04:55 Легавый
ТНТ
04:15 Импровизация
05:50 Гурвинек. Волшебная игра
07:00 Однажды в России
08:30 Битва пикников
09:00 Новая фабрика звезд
09:30 Битва пикников
10:05 Экстрасенсы ведут расследование
11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
14:00 Новая Битва экстрасенсов
19:00 Сокровища императора
21:50 Новая фабрика звезд
23:55 Шоу Воли
01:00 Конфетка
02:35 Я тебе не верю
03:20 Импровизация
04:55 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 - Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
13:00 Неизвестная история
14:00 Преступник
16:10 Призрак в доспехах
18:20 Доктор Стрэндж
20:35 Человек-Муравей и Оса
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
04:45 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель У овечек
07:15 Шоу Уральские пельмени
08:00 ПроСТО кухня
09:00 Рогов в городе
10:00 Шоу Уральские пельмени
10:45 Маугли дикой планеты
12:40 Айнбо. Сердце Амазонии
14:20 Коати. Легенда джунглей
16:05 Лука
18:00 Прятки
19:20 Веном
21:20 Круче некуда
23:25 Kingsman. Начало
02:00 Кухня. Последняя битва
03:45 Молодёжка
04:30 6 кадров
04:45 Мультфильмы