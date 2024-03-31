Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 марта 2024 года

Сегодня, 22:12

Телепрограмма ТВ каналов России на 31 марта 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.

Программа передач ТВ на 31.03.2024

Первый канал

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион

09:40 Непутевые заметки

10:15 Жизнь своих. Алтай

11:05 Повара на колесах

12:15 Неопалимая Купина

15:10 Лучше всех!

17:00 Зеленский и его боевые наркоманы

19:00 Большая история

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

04:00 Кружева

06:10 Не в парнях счастье

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00, 17:00 - Вести

11:50 Большие перемены

12:50 Мой любимый друг

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 Не в парнях счастье

НТВ

04:50 Дальнобойщик

06:30 Центральное телевидение

08:00, 10:00, 16:00 - Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

00:10 Звезды сошлись

01:45 Дознаватель

04:55 Легавый

ТНТ

04:15 Импровизация

05:50 Гурвинек. Волшебная игра

07:00 Однажды в России

08:30 Битва пикников

09:00 Новая фабрика звезд

09:30 Битва пикников

10:05 Экстрасенсы ведут расследование

11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших

14:00 Новая Битва экстрасенсов

19:00 Сокровища императора

21:50 Новая фабрика звезд

23:55 Шоу Воли

01:00 Конфетка

02:35 Я тебе не верю

03:20 Импровизация

04:55 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 - Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

13:00 Неизвестная история

14:00 Преступник

16:10 Призрак в доспехах

18:20 Доктор Стрэндж

20:35 Человек-Муравей и Оса

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

СТС

04:45 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель У овечек

07:15 Шоу Уральские пельмени

08:00 ПроСТО кухня

09:00 Рогов в городе

10:00 Шоу Уральские пельмени

10:45 Маугли дикой планеты

12:40 Айнбо. Сердце Амазонии

14:20 Коати. Легенда джунглей

16:05 Лука

18:00 Прятки

19:20 Веном

21:20 Круче некуда

23:25 Kingsman. Начало

02:00 Кухня. Последняя битва

03:45 Молодёжка

04:30 6 кадров

04:45 Мультфильмы