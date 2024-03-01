Результаты матчей РПЛ 30 марта, турнирная таблица

Вчера, 23:25

В субботу 30 марта в рамках 22-го тура РПЛ состоялись четыре матча. В трех из них были зафиксированы ничейные результаты.

«Крылья Советов» встречались дома с «Зенитом». 20-летний Владислав Шитов забил гол на первой минуте, затем гости благодаря точному удару Артура сравняли счет.

ЦСКА в самом начале второго тайма поединка в Сочи повел 2:0, но затем пропустил два мяча и не смог удержать преимущество.

«Балтика» дважды забила «Пари НН» и одержала первую победу с начала октября прошлого года.

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0). В следующем матче спартаковцы играют с «Динамо» и в случае неудачи руководство команды может отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

В турнирной таблице продолжает лидировать «Зенит», но в воскресенье его может сместить с первого места «Краснодар».

Заглавное фото: ФК Крылья Советов