Спортивное обозрение

Простой способ: масло гвоздики от клещей

Сегодня, 00:37


Клещи

В некоторых регионах России в этом году установилась теплая погода и начинают выходить из зимней спячки паразиты, в том числе клещи. Многие знают, что эти паучки могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Поэтому каждый должен знать, как с ними бороться.

Эксперты давно определили средства борьбы с этими членистоногими. Наиболее эффективным для борьбы с ними они считают эфирное масло гвоздики. Перед поездкой на дачу или прогулкой в лес достаточно нанести на тело такое масло и на несколько часов вы можете забыть об укусах клещей.

Не следует пренебрегать и другими полезными советами. Одежда для прогулок должна плотно прилегать к телу, обувь лучше выбирать не только удобную, но и высокую. На всякий случай после возвращения домой нужно внимательно осмотреть свою кожу.

Следуя этим несложным советам, вы проведете свой отдых без неприятных последствий.

Фото: РИА Новости
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    Источник: HR Новости







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