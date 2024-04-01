Спортивное обозрение

Результаты матчей РПЛ 31 марта, турнирная таблица

Сегодня, 08:59


Локомотив - Краснодар

В воскресенье 31 марта состоялись заключительные встречи 22-го тура РПЛ. Как и накануне, в этот день большинство игр завершились вничью.

«Факел» и «Оренбург» встречались в Воронеже и обошлись без забитых мячей. «Рубин» в поединке с «Ахматом» к 35-й минуте повел 2:0 и пропустил только в добавленное арбитром время.

В центральном матче, в котором играли «Локомотив» и «Краснодар», победитель также не был определен. Оба раза отличились игроки принимающей команды, Тимур Сулейманов забил в свои ворота, а чужие на 81-й минуте поразил Максим Глушенков.

Все лидеры в эти выходные сыграли вничью, поэтому расстановка в турнирной таблице почти не изменилась.

Турнирная таблица РПЛ на 1 апреля

Заглавное фото: ФК Локомотив
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    Источник: HR Новости







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