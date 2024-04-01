Медведев раскритиковал КХЛ и вступился за «Барыс»

Сегодня, 11:14

Руководитель питерских армейцев Александр Медведев прокомментировал решение КХЛ о возможном продлении со следующего сезона на месяц продлить чемпионат.

«Сейчас КХЛ приняла решение играть в мае. Они что, забыли, что «Барыс» выступает на чемпионате мира? В Казахстане трудно собрать сборную, которая будет конкурентоспособна без хоккеистов этой команды», — приводит слова функционера РБ Спорт.

Казахстан играет в высшем дивизионе ЧМ по хоккею, который в этом году стартует 10 мая. Базовый клуб сборной «Барыс» всего три раза выходил во второй раунд плей-офф, а в последние два года вообще заканчивает сезон в феврале.

Если сезон продлят на месяц, то в период проведения ЧМ будут сыграны последние два раунда плей-офф. Александр Иванович серьезно думает, что клуб из Астаны попадет в 2024-м в полуфинал Кубка Гагарина?

Фото: ФК Зенит