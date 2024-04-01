На НТВ с 1 апреля начинается показ сериала «Черное солнце»

Сегодня, 12:13

Федеральный телеканал НТВ с 1 апреля 2024 года начинает показ остросюжетного сериала «Черное солнце». Первые две серии канал покажет в 20:00 мск.

Детектив режиссера Анны Носатовой будет транслироваться с понедельника по пятницу. В последний рабочий день недели зрители увидят финальные четыре серии.

Главные роли сыграли Юрий Чурсин, который играет следователя Игоря Жука и Максим Стоянов, сыгравший оперуполномоченного капитана Евгения Чагина.

44-летний Чурсин и 36-летний Стоянов вместе снимались в недавнем сериале «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой в главной роли.

С начала марта фильм показывает онлайн-кинотеатр KION и зрители поставили ему неплохую оценку – 7.8.

Фото: НТВ