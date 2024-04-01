На НТВ с 1 апреля начинается показ сериала «Черное солнце»

Федеральный телеканал НТВ с 1 апреля 2024 года начинает показ остросюжетного сериала «Черное солнце». Первые две серии канал покажет в 20:00 мск.
Детектив режиссера Анны Носатовой будет транслироваться с понедельника по пятницу. В последний рабочий день недели зрители увидят финальные четыре серии.
Главные роли сыграли Юрий Чурсин, который играет следователя Игоря Жука и Максим Стоянов, сыгравший оперуполномоченного капитана Евгения Чагина.
44-летний Чурсин и 36-летний Стоянов вместе снимались в недавнем сериале «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой в главной роли.
С начала марта фильм показывает онлайн-кинотеатр KION и зрители поставили ему неплохую оценку – 7.8.
Фото: НТВ