Спортивное обозрение

На НТВ с 1 апреля начинается показ сериала «Черное солнце»

Сегодня, 12:13


Сериал Черное солнце на НТВ

Федеральный телеканал НТВ с 1 апреля 2024 года начинает показ остросюжетного сериала «Черное солнце». Первые две серии канал покажет в 20:00 мск.

Детектив режиссера Анны Носатовой будет транслироваться с понедельника по пятницу. В последний рабочий день недели зрители увидят финальные четыре серии.

Главные роли сыграли Юрий Чурсин, который играет следователя Игоря Жука и Максим Стоянов, сыгравший оперуполномоченного капитана Евгения Чагина.

44-летний Чурсин и 36-летний Стоянов вместе снимались в недавнем сериале «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой в главной роли.

С начала марта фильм показывает онлайн-кинотеатр KION и зрители поставили ему неплохую оценку – 7.8.

Фото: НТВ
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Результаты матчей РПЛ 31 марта, турнирная таблица
  • Расписание трансляций матчей РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ
  • Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 марта 2024 года
  • Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 30-31 марта
  • Финский лыжник пробежал 475 километров за 24 часа
  • Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта
  • Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон): сколько серий, где смотреть ...
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Где находится на карте рудник Пионер в Амурской области
    Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
    На НТВ с 1 апреля начинается показ сериала «Черное солнце»
    Медведев раскритиковал КХЛ и вступился за «Барыс»
    Результаты матчей РПЛ 31 марта, турнирная таблица
    Три беспилотника сбиты в Ярославской области: показать на карте
    Баржа врезалась в мост в Оклахоме: где находится на карте, фото
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня
    Простой способ: масло гвоздики от клещей
    Результаты матчей РПЛ 30 марта, турнирная таблица


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru