Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 апреля 2024 года

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 апреля 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.
Программа передач ТВ на вечер 01.04.2024
Первый канал
12:15 Информационный канал
15:00, 18:00, 03:00 - Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Такси под прикрытием
23:00 Большая игра
00:00 Владимир Познер. 90 минут
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
14:30, 21:05 - Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:20 Неукротимая Неупокоева
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия
03:50 Морозова
НТВ
14:00 Место встречи
16:00, 19:00 - Сегодня
16:20, 23:35 - Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Черное солнце
22:15 Горячая точка
01:50 Меч-2
04:50 Легавый
ТНТ
14:30 Реальные пацаны
15:20 Волшебный участок
17:40 1+1
20:00 Казачок
21:30 Сумасшедшая езда
23:30 Это нормально?
00:30 Новая фабрика звезд
02:35 Я тебе не верю
03:25 Импровизация
04:55 Студия Союз
РЕН ТВ
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00, 19:00 - Экстренный вызов 112
16:30, 19:30, 23:00 - Новости
17:00, 03:10 - Тайны Чапман
18:00, 02:25 - Самые шокирующие гипотезы
20:00 3 дня на убийство
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Ритм-секция
СТС
14:00 Шоу Уральские пельмени
19:30 Цирк
22:00 Стартрек. Бесконечность
00:25 Близнецы
02:25 Кухня