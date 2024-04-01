Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 апреля 2024 года Вчера, 14:32





Телепрограмма ТВ каналов России на 1 апреля 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское. Программа передач ТВ на вечер 01.04.2024 Первый канал 12:15 Информационный канал

15:00, 18:00, 03:00 - Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:00 Владимир Познер. 90 минут

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Россия 1 14:30, 21:05 - Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:20 Неукротимая Неупокоева

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:50 Морозова НТВ 14:00 Место встречи

16:00, 19:00 - Сегодня

16:20, 23:35 - Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Черное солнце

22:15 Горячая точка

01:50 Меч-2

04:50 Легавый ТНТ 14:30 Реальные пацаны

15:20 Волшебный участок

17:40 1+1

20:00 Казачок

21:30 Сумасшедшая езда

23:30 Это нормально?

00:30 Новая фабрика звезд

02:35 Я тебе не верю

03:25 Импровизация

04:55 Студия Союз РЕН ТВ 14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00, 19:00 - Экстренный вызов 112

16:30, 19:30, 23:00 - Новости

17:00, 03:10 - Тайны Чапман

18:00, 02:25 - Самые шокирующие гипотезы

20:00 3 дня на убийство

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Ритм-секция СТС 14:00 Шоу Уральские пельмени

19:30 Цирк

22:00 Стартрек. Бесконечность

00:25 Близнецы

02:25 Кухня

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