Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 15:49

Определились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России по футболу. Матчи состоятся 3 апреля, ответные поединки запланированы на 17 апреля.

«Спартак» – «Зенит»

20:30 (Матч ТВ)

Команды встречались между собой в рамках Кубка осенью 2022 года на групповом этапе. В первой игре красно-белые выиграли в Москве со счетом 3:0. В ответном поединке основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались зенитовцы. Недавний матч в Санкт-Петербурге между командами в рамках РПЛ также прошел без забитых мячей.

«Балтика» – ЦСКА

18:15 (Матч ТВ)

С 2008 года клубы встречались только один раз. Матч 10-го тура премьер-лиги, который состоялся 30 сентября, завершился победой армейцев с минимальным счетом.

Фото: РИА Новости