Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 апреля 2024 года

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 апреля 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.
Программа передач ТВ на 02.04.2024
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!"
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Такси под прикрытием
23:00 Большая игра
00:00 Шоу Вована и Лексуса
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести
11:30 60 минут
14:55 Наши
16:30 Малахов
17:30 60 минут
21:20 Неукротимая Неупокоева
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия
03:50 Морозова
НТВ
04:50 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:25 Пёс
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:35 – Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Черное солнце
22:15 Горячая точка
02:45 Меч
04:55 Легавый
ТНТ
07:00 Утро ТНТ
09:00 Реальные пацаны
16:50 Волшебный участок
19:00 Казачок
21:00 1+1
23:15 Это нормально?
00:15 Новая фабрика звезд
00:45 Лига Городов
02:05 Я тебе не верю
02:50 Импровизация
04:30 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:25 – Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости
09:00 Военная тайна
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир
12:00, 16:00, 19:00 – Экстренный вызов 112
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
17:00, 03:10 – Тайны Чапман
20:00 Преступник
22:05 Смотреть всем!
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Тайна в их глазах
СТС
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Машкины страшилки
06:40 Маша и Медведь
08:00 Цирк
10:40 Подводное волшебство
12:35 Помешанный на времени
14:40 Круче некуда
16:50 Цирк
21:30 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
00:00 Стартрек. Бесконечность
02:15 Кухня