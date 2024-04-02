Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 апреля 2024 года

Сегодня, 08:08

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 апреля 2024 года на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.

Программа передач ТВ на 02.04.2024

Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!"

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:00 Шоу Вована и Лексуса

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Неукротимая Неупокоева

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:50 Морозова

НТВ

04:50 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня

08:25 Пёс

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 23:35 – Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Черное солнце

22:15 Горячая точка

02:45 Меч

04:55 Легавый

ТНТ

07:00 Утро ТНТ

09:00 Реальные пацаны

16:50 Волшебный участок

19:00 Казачок

21:00 1+1

23:15 Это нормально?

00:15 Новая фабрика звезд

00:45 Лига Городов

02:05 Я тебе не верю

02:50 Импровизация

04:30 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00, 18:00, 02:25 – Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости

09:00 Военная тайна

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 – Экстренный вызов 112

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

17:00, 03:10 – Тайны Чапман

20:00 Преступник

22:05 Смотреть всем!

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Тайна в их глазах

СТС

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Машкины страшилки

06:40 Маша и Медведь

08:00 Цирк

10:40 Подводное волшебство

12:35 Помешанный на времени

14:40 Круче некуда

16:50 Цирк

21:30 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

00:00 Стартрек. Бесконечность

02:15 Кухня