Федотов неудачно дебютировал в НХЛ, «Филадельфия» проиграла

Сегодня, 10:02

Первая игра с участием новичка «Флайерз» Ивана Федотова завершилась со счетом 4:3 в пользу «Айлендерс». Решающий гол «Островитяне» забили на второй минуте овертайма.

Следует заметить, что в пропущенной шайбе виноват не Федотов, а нападающий Морган Фрост. Игрок ошибся при приеме шайбы и позволил сопернику разыграть молниеносную комбинацию, которая завершилась точным броском Брока Нельсона.

Российский голкипер после первого периода заменил в воротах шведа Самуэля Эрссона, дважды вынимал шайбу из сетки и парировал 19 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Летчики» сыграют 6 апреля в гостях против «Баффало».

Фото: AP