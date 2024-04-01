Спортивное обозрение

Федотов неудачно дебютировал в НХЛ, «Филадельфия» проиграла

Сегодня, 10:02


Иван Федотов, Филадельфия

Первая игра с участием новичка «Флайерз» Ивана Федотова завершилась со счетом 4:3 в пользу «Айлендерс». Решающий гол «Островитяне» забили на второй минуте овертайма.

Следует заметить, что в пропущенной шайбе виноват не Федотов, а нападающий Морган Фрост. Игрок ошибся при приеме шайбы и позволил сопернику разыграть молниеносную комбинацию, которая завершилась точным броском Брока Нельсона.

Российский голкипер после первого периода заменил в воротах шведа Самуэля Эрссона, дважды вынимал шайбу из сетки и парировал 19 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Летчики» сыграют 6 апреля в гостях против «Баффало».

Фото: AP
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • «Аталанта» разгромила «Наполи», у Миранчука гол и передача
  • ЦСКА расторг контракт с Федотовым, вратарь едет в «Филадельфию»
  • Кучеров набрал 118 очков и обошел Маккиннона
  • «Барселона» разгромила «Атлетико», Хави получил красную карточку
  • Валерий Ничушкин набрал три очка в матче с «Калгари»
  • Гол Ничушкина, 111-е очко Маккиннона и передача Капризова
  • Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Плей-офф КХЛ-2024: расписание матчей 1/2 финала
    Федотов неудачно дебютировал в НХЛ, «Филадельфия» проиграла
    Где находятся Елабуга и Нижнекамск на карте России
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 апреля 2024 года
    Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в апреле
    ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем: показать на карте, фото
    Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 апреля 2024 года
    Где находится на карте рудник Пионер в Амурской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru