Спортивное обозрение

Российский футбол очищается от татуировок и пирсинга

Сегодня, 13:49


Судьям запретили работать с татуировками

Судьям, работающим на играх российского чемпионата, запретили выходить на поле с видимыми элементами татуировок. Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», все арбитры, включая резервных, обязаны закрывать все тату и снимать различные нательные украшения, включая ювелирные изделия.

Что касается футболистов, то ФИФА уже почти 20 лет запрещает им принимать участие в матчах в любых украшениях. Первое время нарушители сразу получали от судьи желтую карточку, но в последние годы организация немного смягчила позицию. Сейчас футболиста сначала просят снять запрещенный предмет и показывают «горчичник» только в случае отказа.

До 2006 года таких запретов не было и, например, легендарный Диего Марадона носил во время игры бриллиантовые серьги.

Фото: Матч ТВ
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    Источник: Спорт-Экспресс







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