Пранкеры Вован и Лексус разоблачили Томаса Баха

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Пранкеры Вован и Лексус связались от имени высокопоставленного политика одной из африканских стран с президентом МОК Томасом Бахом и узнали у него о том, как он относится к Играм дружбы. Видео было опубликовано в телеграм-канале 2 апреля.

Функционер заявил, что МОК категорически выступает против проведения этих соревнований и пригрозил будущим участникам недопуском на Олимпиаду в Париже.

Также Бах заявил, что специальная комиссия внимательно отслеживает высказывания спортсменов в средствах массовой информации и социальных сетях. Также они предлагали заниматься этим украинской стороне. Если человек поддерживает действия российских властей, то он лишается права участия в олимпийских играх.

Фото: AFP