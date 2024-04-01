Где находится Вантаа на карте Финляндии: стрельба в школе

Если смотреть на карту Финляндии, то Вантаа расположен на юге страны и является городом-спутником столицы государства Хельсинки.
Население четвертого по величине города Финляндии составляет 248 тысяч человек.
Как сообщает финское издание Etelä-Suomen Sanomat, утром 2 апреля учащийся открыл стрельбу в одной из местных школ. В результате перестрелки один 12-летний ребенок погиб и еще двое шестиклассников получили серьезные ранения.
Подозреваемый в совершении преступления был арестован через час после случившегося, при нем был найден пистолет.
Фото: Google Карты