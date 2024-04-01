Спортивное обозрение

Где находится Вантаа на карте Финляндии: стрельба в школе

Сегодня, 16:22


Вантаа на карте Финляндии

Если смотреть на карту Финляндии, то Вантаа расположен на юге страны и является городом-спутником столицы государства Хельсинки.

Население четвертого по величине города Финляндии составляет 248 тысяч человек.

Как сообщает финское издание Etelä-Suomen Sanomat, утром 2 апреля учащийся открыл стрельбу в одной из местных школ. В результате перестрелки один 12-летний ребенок погиб и еще двое шестиклассников получили серьезные ранения.

Подозреваемый в совершении преступления был арестован через час после случившегося, при нем был найден пистолет.

Фото: Google Карты
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    Источник: Etelä-Suomen Sanomat







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