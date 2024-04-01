Спортивное обозрение

В Москве похолодает сразу на 17 градусов. Ожидается дождь

Вчера, 23:09


В Москве ожидается похолодание и дождь

Первые дни апреля порадовали жителей столицы России температурой до +23℃, однако уже в среду начнется похолодание. По данным сайта gismeteo.ru, 3 апреля воздух прогреется до +18℃, а после обеда начнется дальнейшее понижение температуры. Приход холодного циклона будет сопровождаться усилением ветра и дождем.

Прогнозируется низкое атмосферное давление – до 730 мм рт. ст.

В четверг в Москве станет еще холоднее, в течение дня прогнозируется +3...+6℃, а в пятницу утром ожидается ноль градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, похолодание надолго не задержится и уже к понедельнику станет комфортнее, а воздух в регионе прогреется до +14…+17℃.
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