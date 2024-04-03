Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 апреля 2024 года

Сегодня, 00:07

Программа передач ТВ каналов России на 03.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.

Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:00 Виктор науки. К 85-летию Виктора Садовничего

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Неукротимая Неупокоева

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:50 Морозова

НТВ

04:55 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня

08:25 Пёс

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 23:35 – Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Черное солнце

22:15 Горячая точка

02:45 Меч

04:55 Легавый

ТНТ

04:30 Студия Союз

06:05 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 Реальные пацаны

16:40 Волшебный участок

19:00 Казачок

21:00 Последний охотник на ведьм

23:00 Это нормально?

00:00 Новая фабрика звезд

00:30 Родные

02:10 Я тебе не верю

02:55 Импровизация

04:30 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00, 18:00, 02:15 – Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости

09:00 Документальный спецпроект. Я - русский

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 – Экстренный вызов 112

13:00, 23:30 – Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Легенды и мифы

17:00, 03:05 – Тайны Чапман

20:00 Призрак в доспехах

22:05 Смотреть всем!

00:30 Ночь в осаде

СТС

05:00 6 кадров

05:50 Ералаш

06:30 Машкины страшилки

06:40 Маша и Медведь

08:00 Цирк

10:10 Пришельцы в доме

11:55 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

14:20 2+1

16:50 Цирк

21:30 Медальон

23:35 Скорость. Автобус 657

01:25 Начать сначала

03:15 Кухня

04:50 6 кадров