Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 апреля 2024 года

Программа передач ТВ каналов России на 03.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Такси под прикрытием
23:00 Большая игра
00:00 Виктор науки. К 85-летию Виктора Садовничего
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести
11:30 60 минут
14:55 Наши
16:30 Малахов
17:30 60 минут
21:20 Неукротимая Неупокоева
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия
03:50 Морозова
НТВ
04:55 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:25 Пёс
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:35 – Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Черное солнце
22:15 Горячая точка
02:45 Меч
04:55 Легавый
ТНТ
04:30 Студия Союз
06:05 Импровизация
07:00 Утро ТНТ
09:00 Реальные пацаны
16:40 Волшебный участок
19:00 Казачок
21:00 Последний охотник на ведьм
23:00 Это нормально?
00:00 Новая фабрика звезд
00:30 Родные
02:10 Я тебе не верю
02:55 Импровизация
04:30 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:15 – Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости
09:00 Документальный спецпроект. Я - русский
11:00 Как устроен мир
12:00, 16:00, 19:00 – Экстренный вызов 112
13:00, 23:30 – Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Легенды и мифы
17:00, 03:05 – Тайны Чапман
20:00 Призрак в доспехах
22:05 Смотреть всем!
00:30 Ночь в осаде
СТС
05:00 6 кадров
05:50 Ералаш
06:30 Машкины страшилки
06:40 Маша и Медведь
08:00 Цирк
10:10 Пришельцы в доме
11:55 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
14:20 2+1
16:50 Цирк
21:30 Медальон
23:35 Скорость. Автобус 657
01:25 Начать сначала
03:15 Кухня
04:50 6 кадров