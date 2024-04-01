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Эпицентр землетрясения на Тайване: где находится на карте, фото

Сегодня, 07:05


Тайвань на карте

Если смотреть на карту, то Тайвань находится к юго-востоку от материкового Китая на расстоянии 130 км. Население острова составляет 23 млн человек

Как сообщает телеканал TVBS, утром 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился недалеко от города Хуалянь, который расположен на восточном побережье. Первые толчки зафиксированы в 7:58 по местному времени (2:58 мск). Затем последовала серия повторных толчков, их магнитуда составляла до 6,6 и 6,3.

В столице Тайбэе приостановлена работа метро и высокоскоростной железной дороги.

Последствия землетрясения на Тайване

Фото: Google Карты и TVBS
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    Источник: TVBS







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