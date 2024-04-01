Спортивное обозрение

Овечкин – худший игрок «Вашингтона» по показателю полезности

Сегодня, 08:47


Александр Овечкин

В очередном матче «регулярки» НХЛ «Баффало» разгромил на своем льду «Вашингтон». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Сэйбрз». Александр Овечкин отметился результативной передачей в конце второго периода.

Капитан «Кэпиталз» провел на льду больше всех времени среди нападающих (18:58), сделал три броска в створ ворот Укко-Пекка Луукконена и завершил встречу с отрицательным показателем полезности (минус 2).

Российский хоккеист на данный момент имеет худший в команде показатель полезности (минус 20). Компанию ему составляет Том Уилсон, который с конца марта отбывает шестиматчевую дисквалификацию.

Личный антирекорд Овечкин установил в сезоне 2013/14, тогда у него вообще были «-35» в графе «плюс-минус».

Фото: The Washington Post
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    Источник: HR Новости







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