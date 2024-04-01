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Где находится Хуалянь на карте Тайваня: последствия землетрясения

Сегодня, 10:16


Хуалянь на карте

Утром 3 апреля на Тайване произошло сильнейшее за последние четверть века землетрясение. По данным японских ученых, магнитуда толчков достигала 7,7.

Как сообщает Daily Mail, повреждены десятки зданий и сошли оползни, в результате чего погибли четыре человека и десятки получили ранения (на 09:45 мск). По данным американской геологической службы, эпицентр находился недалеко от города Хуалянь на глубине около 35 километров.

Без электроэнергии остаются почти 90 тысяч домохозяйств, некоторые автомагистрали перекрыты.

Последствия землетрясения на Тайване

Фото: Google Карты и AP
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    Источник: Daily Mail







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