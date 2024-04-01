Газета «Советский спорт» меняет название на «Красный спорт»?

Сегодня, 13:08

На обложке номера ежедневного издания «Советский спорт», который вышел из печати 3 апреля, написано, что это последний номер «Совспорта». Одновременно читателя призывают не пугаться и дождаться завтрашнего дня.

Неужели произойдет то, о чем говорилось еще в 2009 году на встрече премьер-министра России Владимира Путина с сотрудниками газеты? Тогда глава правительства предложил возвратить изданию название «Красный спорт». Главная спортивная газета времен СССР выходила под таким названием с 1924 по 1946 год.

Присутствующие на встрече члены редколлегии во главе с главным редактором Игорем Коцем обещали подумать об этом.